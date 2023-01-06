Руководитель Центра молекулярной онкологии рассказал об основных признаках рака легких

Специалист Владислав Милейко советовал обратить внимание на симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии легких.

Не заметить начинающийся рак легких сложно, как правило, без симптомов такое заболевание не протекает.

Насторожить должны такие проявления, как долгий непрекращающийся кашель, постоянная слабость, появление в мокроте кровянистых или гнойных выделений, боли в области грудной клетки.

Часто люди, заболевающие раком легких, начинают терять в весе, у них отекает лицо, шея, больные испытывают трудности при глотании.

Еще один специфический симптом, который назвал Владислав Милейко, - это загнутые над подушечками пальцев ногтевые пластины.

Кто входит в группу риска по заболеваемости раком легких:

курильщики (90% случаев);

лица, контактирующие с канцерогенами;

люди с генетической предрасположенностью;

мужчины и женщины в возрасте старше 50 лет;

люди, работающие на вредном производстве.

К раку легких приводят также радиационное облучение, появление рубцов на легких, частые инфекционные заболевания, плохая экология, вдыхание асбеста или радона, хронические болезни эндокринной и дыхательной систем.