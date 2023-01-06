Спортивный врач: "Бекон - это еда для стройных, спортивных людей"

Во время активных занятий спортом бекон является незаменимым продуктом. Он повышает выносливость и позволяте легче справляться с большими нагрузками.

Долгие интенсивные тренировки требуют большой выносливости, колоссальных затрат энергии. Бекон отлично подходит для таких случаев.

В составе этого продукта преобладают жиры и белки, а значит, ощущение сытости после съеденного бекона сохранится надолго.

Спортивный врач Ольга Перевалова:

"Бекон – это еда для стройных, спортивных людей, для тех, кто тратит много энергии. Этот продукт подходит тем, кто много тренируется, кто развивает выносливость. После употребления бекона долго держится ощущение сытости, потому что это белок вместе с жиром. А соль, которая входит в состав продукта как консервант, способствует удержанию жидкости. То есть к бекону мы, диетологи, относимся хорошо, если его употребляют здоровые люди, которые занимаются спортом"

Но надо понимать, что не всем одинаково хорошо подходит такой продукт, как бекон. От него лучше отказаться людям с лишним весом, гипертонической болезнью, атеросклерозом.

Жир с солью не лучшее сочетание при проблемах с давлением.

Чтобы узнать, какие именно продукты не подходят или подходят для конкретного человека, лучше пройти специальное генетическое исследование.

"У многих есть непереносимость лактозы, у каждого второго – непереносимость арахиса или дрожжей, у каждого третьего – непереносимость яиц, у каждого четвертого – морепродуктов. Бекон – это жареная свинина. У некоторых людей есть непереносимость свинины. А если у людей есть генетические поломки, связанные с детоксикацией, то жареные и соленые продукты могут негативно влиять на их иммунную систему"

Здоровые спортивные люди могут позволить себе есть практически все, в разумных пределах.

Другим нужно подходить к выбору блюд в соответствии со своим самочувствием и состоянием здоровья.