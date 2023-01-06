Три способа готовки картофеля с пользой для здоровья и без проблем для фигуры

Картофель постоянно ругают за его калорийность, исключая из списка диетических продуктов. Однако свойства картофеля напрямую зависят от способов его приготовления.

Картошка может быть полезной и не всегда угрожает стройности фигуры. Вредной она становится, когда готовится с большим количеством жира.

Тогда этот продукт ведет к лишнему весу и развитию болезней.

Андрей Бобровский, диетолог:

"Миф о вреде картофельных гарниров для здоровья и фигуры был развенчан лет десять назад. Если вы употребляете правильно приготовленный картофель в адекватных количествах, которые соответствуют вашим затратам энергии и образу жизни, то последствий никаких не будет"

Жирный картофель провоцирует болезни сердца и сосудов, проблемы с пищеварением.

Особенно опасен картофель фри, в процессе приготовления которого продукт трижды пропитывается жиром.

Такая обработка делает картошку очень вкусной, но крайне неполезной.

К безвредным способам готовки картофеля Андрей Бобровский причислил варку в мундире, приготовление на пару, жарку с минимальным количеством масла при использовании сковороды с антипригарным покрытием.