Во время операции по задержанию сына экс-главаря наркокартеля в Мексике погибло как минимум 29 человек
2023-01-07 00:23
Минобороны Мексики сообщает, что во время операции по задержанию сына бывшего главы наркокартеля Хоакина Гусмана погибло не менее 29 человек.
Из них 19 были правонарушителями, а 10 – военнослужащими. Еще 35 военных получили ранения.
Кроме того, было задержано более двух десятков подозреваемых, у которых изъяли большое количество огнестрельного оружия.
Овидио Гусман Лопес был доставлен в тюрьму «Альтиплано». После этого начались перестрелки, блокировки дорог горящими автомобилями.
Опубликовано: Светлана Репина