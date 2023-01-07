Во время операции по задержанию сына экс-главаря наркокартеля в Мексике погибло как минимум 29 человек

Минобороны Мексики сообщает, что во время операции по задержанию сына бывшего главы наркокартеля Хоакина Гусмана погибло не менее 29 человек.

Из них 19 были правонарушителями, а 10 – военнослужащими. Еще 35 военных получили ранения.

Кроме того, было задержано более двух десятков подозреваемых, у которых изъяли большое количество огнестрельного оружия.

Овидио Гусман Лопес был доставлен в тюрьму «Альтиплано». После этого начались перестрелки, блокировки дорог горящими автомобилями.