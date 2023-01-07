Названы самые странные вещи в Европе для русского человека
2023-01-07 01:01
В Европе случаются довольно странные вещи. Например, в Шотландии пингвинов принимают на военную службу и посвящают в рыцари, а в Венгрии не принято чокаться бокалами.
В Европе говорят более чем на 200 языках, но только 24 из них являются официальными в ЕС. Храм Святого Семейства Антонию Гауди в Барселоне строят уже 138 лет, а египетские пирамиды построили за 85 лет.
В Дании определено 7000 имен, которыми можно называть детей. Есть и запрещенные имена.
Многие продуктовые магазины в Европе закрываются в 20.00, а в выходные вообще не работают.
Опубликовано: Светлана Репина