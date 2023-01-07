Республиканца Кевин Маккарти избран новым спикером Палаты представителей Конгресса США

Палата представителей Конгресса США с 15 попытки смогла избрать республиканца Кевина Маккарти новым спикером.

В субботу, 7 января 2023 года, американский канал CNN сообщил, что по итогам 15-го тура голосования республиканец Кевин Маккарти сменит Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей Конгресса США.

Согласно результатам, свои голоса за Маккарти отдали 216 конгрессменов из 428, чего хватило для его избрания на должность, сделавшую его третьим человеком в иерархии политической системы Соединённых Штатов после президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.