Наследник Британской короны принц Уильям почувствовал презрение к своему брату Гарри

Откровения герцога Сассекского, которые становятся достоянием общества, разочаровали и оскорбили принца Уильяма.

Принц Уильям расстроен: после публикации мемуаров Spare («Запасной») брата, герцога Сассекского Гарри, он почувствовал себя преданным, сообщает Daily Beast.

По словам источника издания, Уильям ощутил презрение к Гарри и его жене Меган Маркл. Он «абсолютно ненавидит» их и не может поверить, что они смогли так отнестись к нему и его супруге Кейт Миддлтон. Особенно принца оскорбили нападки на жену.

«Он чувствует себя преданным полностью и очень опечален всем, что случилось. После этого обратного пути не будет», — рассказал источник.

Ранее профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор политических наук Наталья Еремина заявляла, что мемуары принца Гарри станут большим ударом по некоторым членам королевской семьи.

Отрывки из книги, которая появится в продаже 10 января, печатают британские СМИ. В них принц Гарри рассказал о своем первом сексуальном опыте, употреблении им наркотиков, службе в Афганистане и отношении со старшим братом Уильямом.