Ученые раскрыли секрет римского бетона, который служит тысячелетиями

Секрет долговечности римского бетона, который позволил таким сооружениям, как Пантеон в Риме, простоять почти 2000 лет, наконец раскрыт.

Но теперь ученые считают, что они заново открыли секретный ингредиент древнего рецепта, который делает строительный материал самовосстанавливающимся — негашеную известь.

Эксперты из Массачусетского технологического института и Гарварда обнаружили, что добавление негашеной извести в смесь вызывает сверхгорячую химическую реакцию, которая оставляет отложения кальция по всему бетону.

Важно отметить, что, если трещины начинают появляться на более позднем этапе и сквозь них просачивается вода, эти отложения кальция перекристаллизовываются в карбонат кальция, заполняя щели.

Реакции происходят спонтанно, заживляя трещины до того, как они распространятся дальше и нарушат целостность конструкции.

