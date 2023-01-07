Из-за проблем с поставками из России McDonald's закрывает рестораны в Казахстане

McDonald's прекращает свою деятельность в Казахстане. С ресторанов McDonald's в крупнейшем городе Казахстана Алматы уже убраны вывески.

На местном уровне поставщики фаст-фуда в мире стали жертвами проблем с поставками сырья в результате российской СВО в Украине.

Казахстанские компании не подпадают под санкции против Москвы, но McDonald's, покинувший Россию после начала СВО, запретил своему местному франчайзи покупать мясо у российских поставщиков, пишет Bloomberg. 24 ресторана McDonald's ТОО Food Solutions KZ приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками.

Казахстанская компания Food Solutions объявила, что вскоре вновь откроет свои рестораны под новым брендом.

Многие казахстанские компании столкнулись с проблемами с поставками после начала российской СВО в Украину и последовавших санкций Запада против РФ. Россия является основным торговым партнером Казахстана.

Проблема, как указывает Bloomberg, также заключается в самом франчайзи. Это Кайрат Боранбаев. Он родственник тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. Борнабаев был задержан в марте по обвинению в растрате. Ранее он отвечал за McDonald's также в Беларуси. Там его тоже лишили лицензии из-за проблем с логистикой.

McDonald's открыл свой первый ресторан в Казахстане в 2016 году. В прошлом McDonald's закрыл свои рестораны в России и Беларуси.