Медведев: на выборах спикера Палаты Представителей США тащили «свиную тушу»

Дмитрий Медведев дал официальный комментарий по поводу состоявшихся выборов нового спикера американской Палаты Представителей.

7 января экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал назначение республиканца Кевина Маккарти на должность спикера Палаты Представителей в Конгрессе Соединённых Штатов, которое состоялось после четырнадцати неудачных попыток членов органа избрать себе нового лидера.

По мнению Медведева, в ходе выбора спикера американской Палаты Представителей демократический процесс являлся ничем иным, как попыткой "тащить свиную тушу".