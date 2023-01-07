СК: ребёнку зажало голову эскалатором на станции «Окружная» в Москве

Ряд российских СМИ сообщил о ребёнке, который пострадал в результате инцидента с эскалатором в Москве 7 января.

Пресс-служба Следственного комитета России уведомляет, что в субботы на станции "Окружная" Московского центрального диаметра пострадал малолетний ребёнок, голову и руку которого зажало эскалатором. По данным СК, пострадавший госпитализирован с повреждением нижней челюсти и другими травмами.

К текущему моменту следователи выясняют обстоятельства произошедшего, подозревая, что речь идёт об услугах, которые не отвечают заявленным требованиям в сфере безопасности.