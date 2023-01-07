Валерий Леонтьев распродает свою американскую недвижимость

До пандемии в Майами у него было 2 дома и квартира. Вероятно, содержать все это певец не может по финансам, потому у него осталась лишь 2-этажная вилла.

Последнее время Валерий Леонтьев находится в своем доме в Майами. Из-за проблем со здоровьем певец пропустил даже новогоднюю «Песню года». В Штатах легендарный исполнитель проходит реабилитацию после тяжелой операции, сообщает КП.

Издание напомнило, что прошлый год для артиста был непростым. Близкие певца рассказали, что в марте ему оперировали глаза, потому он мало куда выходил.

После этого была тяжёлая операция на ноги: больные колени беспокоят звезду с начала «нулевых». Во время концерта Леонтьев, исполняя сложные танцевальные «па», повредил мениск на обеих ногах. .

Артиста все ещё беспокоят боли в ногах. Но сейчас рядом с Валерием Яковлевичем - его жена Людмила Исакович, которая свыше 20 лет живет в Штатах.

До пандемии у Леонтьева в Майами было два дома и квартира. Вероятно, по финансам певец уже не тянет их содержание, потому сегодня в реестре недвижимости Майами у российской звезды числится лишь одна двухэтажная вилла.