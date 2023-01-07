Сон как жизненная необходимость, которой мы уделяем все меньше времени и внимания

Когда дело доходит до сна, некоторые блаженно уплывают в глубокий сон, в то время как другим нужна небольшая помощь, чтобы достичь хорошего ночного отдыха.

Есть множество способов, которыми люди пытаются улучшить свою способность быстро засыпать, однако одни идеи работают лучше, чем другие. На самом деле, некоторые методы совсем не работают и являются мифами.

Миф №1

Можно отоспаться впрок или «догнать» часы недосыпа

Увы, но если вы думаете, что сможете потом наверстать упущенные часы сна, изматывая себя недосыпом, спешим вас разочаровать: сон «догнать» нельзя. Равно как и выспаться впрок.

Организму требуется определенное время на восстановление, причем процесс этот цикличный, т.е. человек не может в понедельник восстановиться во сне за 5 часов, а в субботу — за 10.

Промежутки должны быть равными. Типичное заблуждение о том, что можно выспаться впрок на выходных, может привести к печальным последствиям, ведь спать много не менее вредно, чем недосыпать.

В идеале надо рассчитывать свой день так, чтобы на отдых отводились равномерные периоды.

Миф №2

48% опрошенных считают, что во время сна мозг окончательно отдыхает.

Факт: тело может отдыхать во время сна, но мозг остается активным, заряжается и продолжает контролировать функции организма.

Миф №3

Чем старше мы становимся, тем меньше нам нужно часов сна

Ученые доказали, что пожилым следует спать не меньше, чем молодым. Норма сна составляет 7-9 часов в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

Хотя это не отменяет тот факт, что многие пожилые люди страдают от проблем с засыпанием, бессонницей и ранними подъемами.

Их причиной могут стать хронические болезни и другие проблемы со здоровьем. Организм и хотел бы поспать подольше, но не может, хотя и нуждается в дополнительных часах сна.

Также было замечено, что дневной цикл у пожилых действительно смещается, из-за чего они начинают раньше вставать и раньше ложиться. К тому же пожилые нередко спят днем, за счет чего сокращают свой ночной сон.

Миф №4

48% опрошенных считают, что видят сны только во время очень глубокого сна.

Факт: Можно видеть сны на всех стадиях сна. Однако сновидения, как правило, наиболее ярче во время фазы парадоксального сна, который характеризуется повышенной активностью головного мозга.

Миф №5

31% опрошенных считают, что если изо всех сил стараться заснуть, то лучше оставаться в постели.

Факт: если вы пытались заснуть в течение 20 минут и не смогли этого сделать, необходимо встать и заняться расслабляющей деятельностью, такой как чтение книги или же прослушивание аудиозаписей.

Пребывание в постели, когда вы не можете заснуть, может создать на подсознательном уровне нездоровую связь между вашей кроватью и бодрствованием.