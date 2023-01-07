Сегодня вампирские саги все так же популярны, как и сто лет назад

Большинство считает этих кровожадных созданий мифом, но многие до сих пор верят в их существование. Вы не поверите, но наборы для убийства вампиров раскупаются как горячие пирожки.

Эти диковинные инструменты использовались во времена охоты на Дракулу, а сегодня вновь набирают популярность среди современных убийц вампиров. Стоят такие наборы совсем недешево: цена на оригинальную шкатулку, датируемую XVII веком, может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Большинство раритетных наборов содержат деревянные колья и молоток, используя которые, нужно поразить кровопийцу прямо в сердце. Кроме этого, в шкатулках можно найти крест, четки, молитвослов и пистоль с серебряными пулями. Некоторые экземпляры укомплектованы еще и святой водой, чесночным порошком и флаконами с ядами-«антивампиринами».

Но в то время как интерес к вампирской теме становится все сильнее, у многих закрадываются сомнения: действительно ли все эти наборы подлинные, а не подделки.

Представители самых известных музеев мира разошлись во взглядах: одни считают, что появление в продаже подобных шкатулок связано исключительно с желанием заработать на фоне растущей популярности фильмов о вампирах, другие утверждают, что эти наборы — самые настоящие.

В лондонском музее Рипли «Хочешь — верь, а хочешь — нет!», где хранится самая большая коллекция подобных наборов, говорят, что вампиры существовали в сказках и фольклоре долгие тысячелетий. В XVII веке люди боялись их настолько, что хотели себя обезопасить.

В Польше были найдены средневековые захоронения — изуродованные скелеты людей, обвиненных в вампиризме. Некоторые из них были обезглавлены, другие находились в захоронении с кандалами на шее. Считалось, что это не позволит вампирам восстать из могил.

После выхода в свет книги Брэма Стокера «Дракула» волна страха перед вампирами захлестнула всю Европу. Путешественники бродили по горам Трансильвании с большой осторожностью и страхом встретить кровопийцу.

В музее Рипли хранится 30 наборов для убийства вампиров. В них есть все необходимое: колья, пистолеты и оборудование для литья серебряных пуль. В некоторые комплекты входят кислоты и жидкости для истребления кровопийц. Работники музея утверждают, что им удалось определить время создания некоторых экспонатов из «антивамприских» шкатулок, включая и оружие.

Жуткие легенды о вампирах сотни лет гуляли по Европе. Часто они возникали в связи с тем, что люди не знали, как разлагаются трупы.

В Средневековье люди ошибочно считали длинные зубы и ногти на телах умерших признаками превращения в монстров. Темная жидкость, вытекавшая из трупов, принималась за выпитую «вампиром» кровь.

Многие обвиняли вампиров в порождении страшных болезней типа чумы, в результате охота на них приобретала глобальные масштабы. Историки подтверждают, что специальные методы избавления от кровопийц действительно существовали: кол в сердце, чтобы убить, и святая вода или чеснок, чтобы предотвратить нападение.

В 2006 году археологи нашли доказательства того, что мертвым иногда клали в рот камень или комок земли, чтобы они не ели живых людей, когда восстанут из могил. В черепе одной из жертв чумы XVI века, найденном в Венеции, был обнаружен кусок кирпича.

Мифы о вампирах продолжали распространяться вплоть до конца XIX века, несмотря на заверения католической церкви в том, что кровожадные монстры — лишь плод человеческой фантазии.

В 1892 году во рту умершей от туберкулеза 19-летней Мерси Браун ее соседи обнаружили кровь.

Они вынули сердце из трупа девушки и сожгли его, а затем смешали пепел с водой и заставили выпить эту адскую смесь младшего брата умершей, считая, что сестра покусала его. Это должно было помочь ему не стать вампиром. Парень умер через несколько месяцев после произошедшего.