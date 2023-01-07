Новый спикер палаты представителей Маккарти пообещал сократить расточительные траты США

APS
2023-01-07 22:24

Во время заседания Палаты представителей США новый спикер Кевин Маккарти заявил, что собирается сократить расточительные траты страны.

Он также намерен добиться уменьшения госдолга Соединенных Штатов, чтобы американские семьи могли наслаждаться жизнью, которой они заслуживают.

Среди планов Кевина Маккарти снижение цен на топливо, продовольствие, жилье, автомобили.

Республиканец Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США в 15 раунде голосования.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2