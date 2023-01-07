Глава Baykar Байрактар: Турция может использовать беспилотники против стран, которые их купили

Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что у Турции есть возможность использовать ударные беспилотники Bayraktar против тех, кому они сейчас принадлежат.

Он пояснил, что такие действия могут быть предприняты российской стороной ради обеспечения собственной безопасности.

Байрактар уточнил, что если страна, купившая беспилотники, попытается использовать их против Турции, решающую роль сыграет ПО.

Он также подчеркнул, что Турция продает дроны только тем странам, с которыми у нее заключен стратегический союз.