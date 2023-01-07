Минсельхоз Казахстана назвал настоящую причину ухода McDonald's из страны
2023-01-07 23:19
Минсельхоз Казахстана сообщает, что закрытие ресторанов McDonald's в стране связано со сбоем поставок мясных продуктов и полуфабрикатов из России.
В ведомстве пояснили, что в РФ находились крупные распределительные центры такой продукции, но они закрылись после ухода сети из России.
Компания была готова перейти на казахскую продукцию, но для внедрения ее высоких стандартов потребовалось время.
В McDonald's выразили готовность помочь с упрощением поставок продукции из третьих стран, но это не помогло.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
Дым в закрытом помещении смертельно опасен: образующийся угарный газ убивает за 3 минуты
Эксперты предупреждают об опасности задымления в помещении. Так, во время пожара в отелях Лас-Вегаса в 1980 г из 92 погибших 86 человек скончались именно от удушья и повреждения органов дыхания дымом.Подробнее...