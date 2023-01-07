Минсельхоз Казахстана назвал настоящую причину ухода McDonald's из страны

Минсельхоз Казахстана сообщает, что закрытие ресторанов McDonald's в стране связано со сбоем поставок мясных продуктов и полуфабрикатов из России.

В ведомстве пояснили, что в РФ находились крупные распределительные центры такой продукции, но они закрылись после ухода сети из России.

Компания была готова перейти на казахскую продукцию, но для внедрения ее высоких стандартов потребовалось время.

В McDonald's выразили готовность помочь с упрощением поставок продукции из третьих стран, но это не помогло.