Bihoreanul: президент Молдовы Санду тайно приехала в Румынию

Издание Bihoreanul сообщает, что президент Молдовы Майя Санду приехала в Румынию с непубличным конфиденциальным визитом.

Сообщается, что ее заметили в аэропорту Орадя. О сроках визита ничего неизвестно, равно как и о запланированных встречах.

Источники издания отказались обсуждать данную информацию, ссылаясь на ее конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к руководителю МИД Украины Дмитрию Кулебе с просьбой признать отсутствие молдавского языка.