Bihoreanul: президент Молдовы Санду тайно приехала в Румынию
2023-01-07 23:49
Издание Bihoreanul сообщает, что президент Молдовы Майя Санду приехала в Румынию с непубличным конфиденциальным визитом.
Сообщается, что ее заметили в аэропорту Орадя. О сроках визита ничего неизвестно, равно как и о запланированных встречах.
Источники издания отказались обсуждать данную информацию, ссылаясь на ее конфиденциальность.
Ранее сообщалось, что глава МИД Румынии Богдан Ауреску обратился к руководителю МИД Украины Дмитрию Кулебе с просьбой признать отсутствие молдавского языка.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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