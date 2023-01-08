УАЗ готовится презентовать электромобиль на базе «Буханки»

APS
2023-01-08 00:08

Глава ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия сообщил, что летом будет представлен электромобиль УАЗ-452 «Буханка».

Презентация электрокара состоится в Крыму. В производственном процессе участвуют инженеры УАЗ.

Демурия сообщил, что испытания электромобиля начнутся весной нынешнего года, его протестируют в степной и горной частях Крыма.

В моторный отсек может быть установлен топливный генератор, который позволит увеличить запас хода, если возможности зарядки не будет.

Опубликовано: Светлана Репина







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