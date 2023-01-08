Орбан: восстановление международных блоков времен холодной войны создает угрозу для Венгрии
2023-01-08 00:17
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что международные блоки времен холодной войны могут быть восстановлены.
По его словам, это приведет к упадку отношений между странами и создаст определенную угрозу для Венгрии.
Орбан отметил, что в ближайшее десятилетие Венгрия должна выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства.
Он считает, что стране предстоит добиться статуса региональной средней державы в Центральной Европе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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