Орбан: восстановление международных блоков времен холодной войны создает угрозу для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что международные блоки времен холодной войны могут быть восстановлены.

По его словам, это приведет к упадку отношений между странами и создаст определенную угрозу для Венгрии.

Орбан отметил, что в ближайшее десятилетие Венгрия должна выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства.

Он считает, что стране предстоит добиться статуса региональной средней державы в Центральной Европе.