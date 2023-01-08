Американский политик Джеффри Янг утверждает, что нынешняя администрация Киева исповедует нацистскую идеологию и подчиняется Вашингтону.

8 января баллотирующийся на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг написал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что к 2023 году большинству людей стала очевидна нацистская природа украинского политического режима, который напрямую подчиняется властям Соединённых Штатов.

По мнению Янга, любой, кто выражает несогласие с подобной позицией, лжёт самому себе по незнанию или же сознательно обманывает окружающих людей.