Бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что США стоит на пороге военного конфликта у своих границ.

Обострение ситуации в Мексике, где идет война с преступными кланами, в том числе поставляющими мигрантов в США может перерасти в вооруженный конфликт на границе между странами.

После ареста сына влиятельного мексиканского наркобарона, который отбывает наказание в тюрьме в США на границе может разразиться настоящая война.

Макгрегор призвал власти США обратить внимание на эту серьезную проблему и прекратить поставки вооружений и денег на Украину.