Макгрегор назвал новую военную проблему для США
2023-01-08 08:11
Бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что США стоит на пороге военного конфликта у своих границ.
Обострение ситуации в Мексике, где идет война с преступными кланами, в том числе поставляющими мигрантов в США может перерасти в вооруженный конфликт на границе между странами.
После ареста сына влиятельного мексиканского наркобарона, который отбывает наказание в тюрьме в США на границе может разразиться настоящая война.
Макгрегор призвал власти США обратить внимание на эту серьезную проблему и прекратить поставки вооружений и денег на Украину.
Опубликовано: Тарас Медведев