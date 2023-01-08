Даня Милохин вернулся из США в Россию, где ему пообещали 3 миллиона за выступление

Блогера заказала на корпоратив какая-то технологическая компания. Заказчики оплатили артисту и его команде перелет из Штатов туда и обратно.

Блогер Даня Милохин улетел в США несколько месяцев назад. Однако гонорар в 3 миллиона рублей, обещанный за выступление, заставил его вернуться на родину, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «Небожена».

Согласно данным канала, Милохина заказала на свой корпоратив какая-то технологическая компания. Заказчики оплатили артисту и его команде перелет из Штатов и обратные билеты. Выступление блогера длилось около 40 минут, и он получил за это 3 миллиона рублей.

В декабре Даня Милохин из Америки записал песню, где не только высказал нелестное мнение о работе на Первом канале, но также признался в любви к фигуристке Евгении Медведевой, с которой он выступал вместе на шоу «Ледниковый период».

Спортсменка это "послание" восприняла без восторга.

25-го октября блогер неожиданно покинул шоу «Ледниковый период». По его словам, причиной ухода с проекта стали усталость от съемок и отсутствие сил. Милохин при этом добавил, что не видит никакого смысла в дальнейшем участии в проекте.