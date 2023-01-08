Вучич: в НАТО ответили отказом на запрос Сербии о введении полиции в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) ответила на запрос о введении сербских силовиков в непризнанную республику.

Он отметил, что правительству Сербии было направлено письмо, в котором сказано, что в возвращении армии в Косово нет необходимости.

Министр обороны Сербии Милолш Вучевич сказал, что отрицательный ответ на просьбу Сербии неслучайно поступил в канун Рождества.

По его мнению, сербской стороне стоит сделать из этого соответствующие выводы, отреагировать разумно и трезво.