Вучич: в НАТО ответили отказом на запрос Сербии о введении полиции в Косово
2023-01-08 13:07
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) ответила на запрос о введении сербских силовиков в непризнанную республику.
Он отметил, что правительству Сербии было направлено письмо, в котором сказано, что в возвращении армии в Косово нет необходимости.
Министр обороны Сербии Милолш Вучевич сказал, что отрицательный ответ на просьбу Сербии неслучайно поступил в канун Рождества.
По его мнению, сербской стороне стоит сделать из этого соответствующие выводы, отреагировать разумно и трезво.
Опубликовано: Светлана Репина