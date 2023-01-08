Frankfurter Rundschau: российские ракеты «Циркон» стали комаром для Запада
2023-01-08 16:28
Издание Frankfurter Rundschau пишет, что гиперзвуковые российские ракеты «Циркон» оказались кошмаров для западных военных специалистов.
Автор материала Ян-Фредерик Вендт отмечает, что эти снаряды могут управляться уже после того, как были выпущены.
По его мнению, гиперзвуковая скорость в сочетании с возможностью управления делают «Циркон» неуязвимыми для зенитных комплексов.
При этом Вендт уточняет, что разработка нового российского оружия может спровоцировать гонку вооружений.
Опубликовано: Светлана Репина