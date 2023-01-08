Германия обсуждает в кулуарах законопроект о натурализации

Согласно законопроекту, получить немецкий паспорт при определенных условиях можно будет через пять лет вместо прежних восьми лет.

Гражданство Германии будет возможным всего через три года, «при условии, что иностранец может зарабатывать на жизнь для себя и членов своей семьи, не используя государственные средства», и соответствует высоким требованиям при изучении немецкого языка, как показано в проекте.

Для представителей так называемого поколения гастарбайтеров будут снижены требования к необходимым языковым навыкам.

Будут расширены возможности множественного гражданства.

