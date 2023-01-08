Принца Гарри лишили официальной роли на коронации Карла III

Откровения герцога Сассекского вылились в грандиозный скандал. В Букингемском дворце слова родственника не комментируют.

Герцог Сассекский недавно наделал много шума своим участием в документальном фильме Netflix, в котором рассказал об особенностях жизни при дворе. А недавно Англию всколыхнули мемуары принца Гарри, где тот в подробностях описал драку с братом, рассказал об убийстве афганцев и первом сексуальном опыте, сообщает СтарХит.

Откровения Гарри вылились в грандиозный скандал. Хотя в Букингемском дворце не комментируют слова родственника, представители монаршей династии нашли возможность элегантно показать свое пренебрежение к герцогу. Как стало известно изданию, его официальная роль вычеркнута из сценария коронации Карла III.

«Нарушая традицию, Чарльз намерен отказаться от королевских герцогов, которые преклоняют колени и отдают дань уважения монарху. Эту роль будет исполнять только Уильям», — сообщил королевский редактор. Церемония короля Великобритании состоится 6 мая 2023 года.

В книге принц Гарри красочно описал драку с братом Уильямом, он также вспомнил, как лишился девственности и баловался наркотиками.

По данным инсайдера, принц Уильям очень разгневан и расстроен откровениями брата. Ранее Карл III просил своего младшего сына в мемуарах не вдаваться в подробности его романа с королевой-консорт Камиллой Паркер-Боулз, с которой будущий король изменял принцессе Диане.

Однако Гарри не послушал отца и написал о взаимоотношениях с мачехой.