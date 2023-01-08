Премьер Швеции: требования Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимы

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция выдвинула невыполнимые требования для вступления его страны в НАТО.

По словам премьера, ранее Турция подтвердила, что Швеция выполнила свои обещания. Однако теперь требуются действия, которые страна не хочет или не может выполнять.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО весной 2022 года.

Однако заявки обеих стран ратифицировали 28 стран из 30 членов блока. У Турции и Венгрии есть возражения.