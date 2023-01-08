Беларусь и Россия с 16 января по 1 февраля проведут совместные летно-тактическое учения
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Беларуси, с 16 января по 1 февраля пройдут совместные авиационные учения с Российской Федерацией.
Объявление о совместных учениях ВВС России и Беларуси было обнародовано в воскресенье, 8 января.
Агентство Reuters ссылается на заявление Минобороны Беларуси.
"Россия и Беларусь проведут совместные учения авиационных дивизий, входящих в региональную группировку войск двух стран", - говорится в сообщении, цитируемом агентством.
Срок проведения совместных учений России и Беларуси определен на период с 16 января по 1 февраля.
Агентство Reuters ранее сообщало о возможных учениях ВВС обеих стран.
"Беларусь готовится к совместным учениям ВВС с Россией. В Беларусь продолжится прибытие личного состава вооруженных сил Российской Федерации , вооружения, военной и специальной техники", - сообщило агентство Reuters в четверг, 5 января, со ссылкой на заявление Минобороны РБ.
Опубликовано: Николай Скира