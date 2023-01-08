Чтобы избавиться от боли, надо ее услышать: совет на основе восточных учений

Есть такое направление в психотерапии - Эмоционально-образная терапия, сокращенно ЭОТ. Основатель - Николай Дмитриевич Линде. Он активно использует этот метод обезболивания. Метод, который испробован на опыте не раз.

Метод простой, но требует концентрации, временного ухода в себя. Нужно уметь расслабляться и полностью отключаться от лишнего, от внешних факторов, отвлекающих мыслей.

Формальный подход не сработает, и использовать метод не получится. Если все делать правильно, сначала снимается стресс, расслабляются мышцы, потом уходит боль.

Боль возникает в мышечных тканях, и она напрямую связана с психологическим напряжением. Поэтому важно максимально расслабиться.

Для этого следует найти тихое место, где можно побыть одному и никто не побеспокоит. Не помешает спокойная музыка. Принять удобную позу и начать с правильного дыхания.

Брюшной тип дыхания максимально способствует расслаблению. При вдохе живот надут, при выдохе опускается. Грудь при этом не задействуется.

Подышав немного нужно отвести в сторону все лишние мысли и попробовать услышать свою боль.

Правое полушарие управляет ассоциативным мышлением. Любое ощущение можно представить в виде образа или звука. Надо попробовать представить звучание боли.

Звук сначала покажется крайне неприятным, раздражающим. Это может быть скрип, срежет, царапание.

Прислушиваясь к этим звукам, можно заметить со временем, что они становятся не такими противными. Звук постепенно будет меняться, пока не станет приятным.

Это случится, когда боль уйдет. Можно какое-то время продолжать слушать этот звук. Чтобы боль не вернулась назад.

Если не получается расслабиться и создать подходящий настрой, можно поискать чувство вины. Иногда человек чувствует себя в чем-то виноватым и подсознательно ищет для себя наказание.

И этим наказанием выступает боль. Отыскав психологическую причину и простив себя, можно иногда справиться с болью без всяких лекарств.