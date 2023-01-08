Ким Кардашьян установила строгие правила использования Tik Tok для своей дочери

Звезда разрешает девятилетней дочке Норт снимать видео только со своего телефона.

Также девочке запрещено смотреть чужие ролики на платформе Tik Tok.

Эти правила Ким установила для Норт после того, как девочка незаметно снимала ничего не подозревающую мать со своего телефона и транслировала видео в прямом эфире на Tik Tok.

В ноябре 2021 года мать и дочь запустили общий аккаунт на платформе и записывали совместные ролики, в том числе уроки макияжа и музыкальные клипы. Многие подвергли критике участие девочки в этом проекте.

Отец девочки, рэпер Канье Уэст, который расстался с Ким в том же году, тоже критикует съемки дочери на Tik Tok. Он заявил, что девочка попала на платформу против его воли.

У Ким Кардашьян и ее бывшего мужа рэпера Канье Уэста четверо общих детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм.

Недавно Норт с позволения матери сняла очередной ролик, где появилась в образе своего звездного отца, надев одежду в его стиле и нарисовав себе бороду и усы.

Этот ролик опять вызвал неоднозначную оценку со стороны общественности и отрицательную - со стороны Канье Уэста.