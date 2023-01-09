По сведениям на 9 января, знаменитый российский режиссер Никита Михалков до сих пор находится в реанимации. Что еще слышно о состоянии мэтра?

За тяжелобольного режиссера Никиту Михалкова, который уже не первый день находится в реанимации, борются врачи, которым удалось спасти певицу МакSим.

Пресс-секретарь кинодеятеля утверждает, что у Михалкова грипп.

Друг Никиты Сергеевича Александр Абадашьян сообщил, что точный диагноз главе съемочного процесса так и не поставлен. Известно только, что коронавируса у режиссера нет.

На скорой Михалкова забрали с такими симптомами, как высокая температура, сильный кашель, одышка.