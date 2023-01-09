Максакова осудила Гагарину за исполнение песни Пугачевой «Любовь, похожая на сон» в рамках новогоднего шоу

Мария Максакова осудила свою коллегу Полину Гагарину за то, что та "имела наглость" исполнять композицию Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" в эфире одного из новогодних концертов.

Исполнительница оперы Мария Максакова нелестно высказалась в адрес певицы Полины Гагариной.

Максакова возмущена тем, что Гагарина исполнила хит Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" на новогоднем концерте.

В эфире Ютуб-шоу "И грянул гром" Мария заявила: "Это как если бы в оркестре красивую арфу заменили стиральной доской".

Использование композиции Аллы Борисовны Максакова назвала попыткой доказать уехавшей в Израиль певице, что "без нее на что-то способны".