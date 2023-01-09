Почему во время ночного сна надо выключать свет

Есть люди, которые не могут спать в темноте и привыкли оставлять в спальне ночник до утра. Но от этой привычки лучше отказаться: сон с включенным светом вредит здоровью.

Американские ученые из национальной Академии наук США в результате лабораторных исследований выяснили, что даже небольшое световое излучение во время сна угрожает здоровью.

Во-первых, искусственное освещение во время сна негативно влияет на ритм сердечных сокращений. Дневной свет, воздействуя на сетчатку глаз, тоже вынуждает сердце биться быстрее.

Однако днем это воздействие оправдано и необходимо. Работа сердца в таком режиме повышает бдительность, помогает решать разнообразные повседневные задачи, быстро реагировать на меняющиеся условия окружающей среды.

А вот в ночное время такой ритм сокращений сердечной мышцы неуместен и становится фактором риска при развитии сердечно-сосудистых патологий.

Во-вторых, искусственный свет повышает резистентность организма к инсулину в процессе ночного сна.

Под инсулинорезистентностью понимают состояние, при котором клетки мышц, печени, жировые клетки почти не воспринимают инсулин и не способны брать глюкозу из крови для получения энергии.

Поджелудочная железа в ответ выделяет еще больше инсулина в качестве компенсации. В результате уровень сахара в крови сильно повышается, возрастает риск развития сахарного диабета.

В-третьих, даже слабый свет во время сна сбивает естественные биоритмы. Фоторецепторы в глазах человека способствуют выделению гормона сна - мелатонина.

Он вырабатывается только в темноте и вызывает мягкий седативный эффект, разрушает накопленные за день свободные радикалы, продлевает молодость организма.

От уровня освещения также зависит объем выработки и других полезных гормонов, которые продуцируются именно в ночное время.

Мелатонин при свете разрушается. Сон становится тревожным, поверхностным, человек часто просыпается и пробуждается утром разбитым.

От этого страдает иммунная защита и меняется пищевое поведение. Человек, который плохо спал ночью, тянется к сладкому, чтобы компенсировать недостаток энергии.

Быстрые углеводы - это прямой путь к лишнему весу, а потом и к ожирению.

Хуже всего на сон влияют современные LED-лампы. Спектр этих источников освещения ближе всего к вредному синему излучению.

Под его действием в хрусталиках глаз происходит особая фотохимическая реакция, по итогам которой в сетчатке накапливается активный кислород.

Он ухудшает зрение и снижает синтез мелатонина.

Светодиодные лампы также опасны своей высокой пульсацией, длительное воздействие которой ухудшает самочувствие человека.

Повышается тревожность, падает настроение, появляется сухость и дискомфорт в глазах, возникают хроническая усталость, упадок сил, снижается трудоспособность, страдает концентрация внимания, развивается бессонница.

Заметить пульсацию человеческий глаз не в состоянии, измерить ее могут только специальные приборы. Длительная пульсация способна менять зрительное восприятие предмета.

Другими словами, возникает стробоскопический эффект, когда подвижные предметы ощущаются как неподвижные. Такое явление опасно на производстве и чревато получениями травм.