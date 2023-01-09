Филиппа Киркорова заподозрили в пластике лица
2023-01-09 12:24
Об этом заявила известная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу "Алена, блин!" Алена Жигалова.
Алена Жигалова, ведущая YouTube-шоу "Алена, блин!", заподозрила поп-короля Филиппа Киркорова в пластической операции.
В подтверждение своей версии она выложила видео певца в своем Telegram-канале, сообщает Рамблер.
На кадрах исполнитель позирует перед камерой под композицию "Бегущая по волнам". В самом конце камера крупным планом показывает лицо артиста.
В комментарии к видео Алена Жигалова пошутила в связи с тем, что Киркоров "сильно изменился после праздников".
Блогер также поздравила популярного пластического хирурга Тимура Хайдарова с очень "блестящим результатом".
Опубликовано: Светлана Гаврусева