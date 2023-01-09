Киркоров показал новое лицо после пластической операции
2023-01-09 13:55
Филипп Киркоров похвастался результатами пластической операции. Как теперь выглядит лицо артиста?
Подруга Филиппа Киркорова Виктория Шелягович показала в соцсетях, как артист выглядит после пластики.
Исполнитель заметно помолодел, выглядит подтянутым.
Также артист обновил бороду и брови.
Некоторые подписчики отозвались, что Киркоров стал очень походить на Стаса Михайлова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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