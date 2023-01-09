Киркоров показал новое лицо после пластической операции

APS
2023-01-09 13:55

Филипп Киркоров похвастался результатами пластической операции. Как теперь выглядит лицо артиста?

Подруга Филиппа Киркорова Виктория Шелягович показала в соцсетях, как артист выглядит после пластики.

Исполнитель заметно помолодел, выглядит подтянутым.

Также артист обновил бороду и брови.

Некоторые подписчики отозвались, что Киркоров стал очень походить на Стаса Михайлова.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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