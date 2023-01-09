Песков: слухи о новой волне мобилизации недостоверны, Telegram-каналы распространяют ложную информацию
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы планирующейся новой волне мобилизации.
По словам кремлевского спикера, сведения о планируемых мобилизациях распространяются телеграм-каналами, не имеющими отношения к руководству страны и не владеющими реальной информацией, при этом стремящимися к дестабилизации ситуации в стране. Как заявил Песков, не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам, поскольку первоисточником информации о мобилизации являются официальные российские власти во главе с президентом.
Ранее в Интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что новая волна мобилизации якобы может начаться уже 16 января, при этом власти страны заранее запретят выезд гражданам, которые могут быть призваны в армию для участия в военной спецоперации на Украине. Эти сведения постоянно опровергаются представителями Кремля.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Наталья
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