Песков: слухи о новой волне мобилизации недостоверны, Telegram-каналы распространяют ложную информацию

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы планирующейся новой волне мобилизации.

По словам кремлевского спикера, сведения о планируемых мобилизациях распространяются телеграм-каналами, не имеющими отношения к руководству страны и не владеющими реальной информацией, при этом стремящимися к дестабилизации ситуации в стране. Как заявил Песков, не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам, поскольку первоисточником информации о мобилизации являются официальные российские власти во главе с президентом.

Ранее в Интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что новая волна мобилизации якобы может начаться уже 16 января, при этом власти страны заранее запретят выезд гражданам, которые могут быть призваны в армию для участия в военной спецоперации на Украине. Эти сведения постоянно опровергаются представителями Кремля.