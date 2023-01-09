Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Ненецком автономном округе России

Издание "ТАСС" уведомляет о жёсткой посадке российского самолёта Ан-2 в Ненецком округе.

Репортёры интернет-газеты "ТАСС" сообщают, что днём 9 января в Ненецком автономном округе РФ потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-2, на борту которого находились двенадцать человек включая двух членов экипажа. Известно, что один из пострадавших совершил звонок к представителям экстренных служб.

По данным СМИ, в результате крушения Ан-2 погибли не менее двух человек, а причиной инцидента с падением самолёта является обледенение посадочной полосы.