Медики объяснили, почему активные дачники реже заболевают раком
Если человек регулярно проводит время на огороде, вероятность появления онкологии заметно снижается.
Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Lancet Planetary Health, доказали: любовь к грядкам может уберечь от рака и иных неприятных заболеваний, сообщает Вокруг света.
Ученые Колорадского университета совместно с Американским онкологическим обществом провели опыты с участием около 300 человек и выяснили, что у людей, которые выращивают растения на своем участке, заметно ниже уровень стресса и тревоги.
Ученые объясняют данный феномен тем, что проводить на свежем воздухе больше времени полезно как для физического, так и для психологического здоровья.
У любителей возиться на грядках также более здоровый рацион: они употребляют больше клетчатки. В целом они оказались намного активнее сверстников, предпочитающих иные хобби.
Авторы исследования напомнили: большое количество в меню фруктов и овощей, помогающая контролировать вес физическая активность и низкий уровень стресса способны профилактировать онко- и другие заболевания, в том числе и психические.
Профессор Джилл Литт, один из участников исследования, признается, что пока неясно: стремятся за город изначально более здоровые люди либо они чувствуют себя лучше после того, как начинают выращивать овощи и фрукты.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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