Медики объяснили, почему активные дачники реже заболевают раком

Если человек регулярно проводит время на огороде, вероятность появления онкологии заметно снижается.

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Lancet Planetary Health, доказали: любовь к грядкам может уберечь от рака и иных неприятных заболеваний, сообщает Вокруг света.

Ученые Колорадского университета совместно с Американским онкологическим обществом провели опыты с участием около 300 человек и выяснили, что у людей, которые выращивают растения на своем участке, заметно ниже уровень стресса и тревоги.

Ученые объясняют данный феномен тем, что проводить на свежем воздухе больше времени полезно как для физического, так и для психологического здоровья.

У любителей возиться на грядках также более здоровый рацион: они употребляют больше клетчатки. В целом они оказались намного активнее сверстников, предпочитающих иные хобби.

Авторы исследования напомнили: большое количество в меню фруктов и овощей, помогающая контролировать вес физическая активность и низкий уровень стресса способны профилактировать онко- и другие заболевания, в том числе и психические.

Профессор Джилл Литт, один из участников исследования, признается, что пока неясно: стремятся за город изначально более здоровые люди либо они чувствуют себя лучше после того, как начинают выращивать овощи и фрукты.