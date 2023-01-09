Экс-нападающий «Реала» Гарет Бэйл объявил о завершении футбольной карьеры

Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл утверждает, что немедленно завершает свою карьеру после долгих размышлений.

В понедельник уэльский футболист Гарет Бэйл опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что в результате длительного обдумывания он принял решение немедленно завершить свою карьеру в международном футболе, также намереваясь больше не выступать за футбольные клубы.

При этом Бэйл признался, что уходит из большого футбола счастливым, поскольку с детства хотел осуществить мечту, став профессиональным футболистом.