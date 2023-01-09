Многодетный родитель из Пакистана недавно испытал счастье отцовства в 60-й раз

Сардар Джан Мохаммад Хан Хилджи, живущий в Белуджистане, недавно стал отцом в 60-й раз. Его мечта - произвести на свет не менее 100 потомков.

Отец семейства уверен, новорожденный Хушал не будет последним и самым младшим сыном. В планах многодетного папаши пополнить свой род еще 40 отпрысками.

Он мечтает стать отцом 100 детей. На данный момент у мужчины три жены. Однако он ищет себе четвертую супругу, чтобы осуществить заветную мечту - родить новых наследников.

Искать новую возлюбленную Сардару помогают его друзья.

Впервые общественность услышала имя Сардара Джана Мохаммада Хан Хилджи в 2016 году. Тогда у него было "всего" 35 отпрысков.

Во время взятого у него интервью мужчина рассказал, что предел его мечтаний - 100 детей. Старательный отец упорно и верно двигается к своей цели.

Содержать такое огромное семейство Сардару помогает бизнес: он является владельцем собственной клиники. В целом значительных финансовых трудностей пока у семьи нет.

При этом пакистанский папаша-рекордсмен заявляет, что временами это бывает очень нелегко.