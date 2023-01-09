Reuters: бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в США

Агентство Reuters сообщает, что бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали из-за болей в животе.

Ранее он неоднократно попадал в больницу, поскольку после ранения ножом в 2018 году страдает непроходимостью кишечника.

За несколько дней до того, как президентом Бразилии стал его конкурент Лула да Силва, Болсонару уехал в США.

8 января в Бразилии начались беспорядки, устроенные сторонниками Болсонару. Они выражали несогласие с итогами президентских выборов.