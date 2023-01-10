Refinitiv назвал самого крупного покупателя сжиженного газа в мире в 2022 году

По данным агентства Refinitiv, в 2022 году самым крупным покупателем сжиженного газа в мире стал Евросоюз.

ЕС обошел по этому показателю таких крупных потребителей, как Китай, Япония, Южная Корея.

Страны ЕС за год закупили 101 млн тонн сжиженного газа. Это на 58% больше, чем годом ранее. Доля ЕС в мировом импорте топлива составила 24%.

Причиной такого увеличения в агентстве называют сложности с поставками российского трубопроводного газа в регион.