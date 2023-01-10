Модный стилист Бэй Гарнетт готовит показы мод из подержанной одежды

Она уверяет, что «секонд хенд» - это стильно, престижно и приносит пользу всему населению планеты.

Бэй Гарнетт - независимый модный стилист, которая впервые выдвинула идею бережного отношения к одежде и делала покупки в секонд хендах для модных показов.

Она является старшим консультантом по моде в международном объединении по решению проблемы бедности Oxfam и руководила модными шоу Oxfam на Лондонской неделе моды в 2017 и 2019 годах.

Бэй уверяет, что покупка подержанной одежды в последние годы набирает обороты по всему миру.

Это позволяет людям не только значительно расширить гардероб за небольшие деньги, но также способствует бережному отношению к вещам и к мировой экологии в целом, что сейчас особенно актуально в молодежной среде.

Стилист подвергает критике проблему излишнего потребления в развитых странах, в то время как жители беднейших стран страдают и умирают от голода.

Гарнетт считает, что лучше купить несколько по-настоящему качественных вещей в секонд хенде, чем тратить кучу денег на "быструю моду" в сетевых магазинах.

Также она критикует излишнее потребление и покупку модного наряда для одной фотографии в соцсетях в ущерб длительному ношению одежды и выработке собственного индивидуального стиля.

Образы с очередного показа мод "секонд хенд", который готовит Бэй Гарнетт, продадут на аукционе eBay, а все деньги от продаж будут переданы объединению Oxfam и использованы на борьбу с бедностью по всему миру.