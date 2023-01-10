У США есть запас нефти для загрузки НПЗ за 20 дней

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал о стратегических запасах нефти в США.

По его словам, этих резервов достаточно для загрузки нефтеперерабатывающих предприятий страны на 20 дней.

При этом за последнюю неделю 2022 года стратегический запас сократился на 2,7 млн баррелей, составив 372,4 млн баррелей.

Сергей Колобанов отметил, что сокращение стратегических нефтяных запасов в США продолжается с сентября 2021 года.