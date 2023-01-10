Вдова Пьера Нарцисса планирует потратить на ЭКО 50 тысяч рублей

Валерия Калачева мечтает таким образом родить мальчика, в которого, по ее мнению, может переродиться ее бывший супргуг.

Сергей Дворцов, директор Пьера Нарцисса, в интервью МК рассказал, что вдова певца задумала сделать процедуру ЭКО.

Он уточнил, в какую сумму Валерии Калачевой обойдется такая манипуляция.

По словам Дворцова, процесс подсадки биоматериала "недорогой". Вдова певца потратит на такую процедуру около 50 тысяч рублей. "Может, и меньше выйдет", - считает менеджер.

По словам Сергея, Валерия хотела бы, чтобы родился мальчик. Более того, она намерена взять Дворцова в крестные будущего ребенка. Директор от предложения не отказался.

"Она не сомневается, что Пьер Нарцисс таким образом как бы переродится в сыне", - пояснил Дворцов.