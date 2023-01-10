Мисс Вселенная 2021 Харнааз Сандху набрала лишний вес и столкнулась с волной негатива в свой адрес
2023-01-10 12:18
На конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021" победу одержала представительница Индии Харнааз Сандху, которая очень изменилась за год, набрав лишний вес.
Харнааз Сандху из Индии победила на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021".
-
Теперь девушку не узнать. Она сильно раздалась вширь, что навлекло на нее нападки хейтеров.
Харнааз призналась, что после конкурса расслабилась, не занималась спортом и ела, что хотела.
Сандху нравятся ее формы, чего не скажешь об окружающих.
Опубликовано: Наталья