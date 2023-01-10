Мисс Вселенная 2021 Харнааз Сандху набрала лишний вес и столкнулась с волной негатива в свой адрес

Теперь девушку не узнать. Она сильно раздалась вширь, что навлекло на нее нападки хейтеров.

Харнааз призналась, что после конкурса расслабилась, не занималась спортом и ела, что хотела.

Сандху нравятся ее формы, чего не скажешь об окружающих.