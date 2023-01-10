Российский фигурист Роман Костомаров в реанимации с диагнозом пневмония : состояние тяжелое

Бывший 45-летний спортсмен был экстренно доставлен в отделение реанимации. Состояние оценивается как крайне тяжелое. Поставленный диагноз: воспаление легких.

Знаменитый российский фигурист Роман Костомаров находится в больнице из-за обнаруженной у него пневмонии.

В реанимацию от доставлен в три часа ночи по московскому времени. Спортсмена сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из сообщения в телеграм-канале Mash:

«Утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое»

Другие подробности о состоянии фигуриста пока не сообщаются.

Роман Сергеевич Костомаров - известный российский спортсмен. Выступал в паре с Татьяной Навкой.

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, трехкратный чемпион России.

Заслуженный мастер спорта России. Был участником проекта "Танцы на льду".

Кроме Татьяны Навки партнершами в соревнованиях у Романа Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

В прошлом году фигурист Роман Костомаров был внесен черный список правительством Украины за активную поддержку России в военном российско-украинском конфликте.