После ухода Netflix жительница Костромы решила запатентовать бренд «Wednesday» в России

Предприимчивая жительница Костромы решила воспользоваться уходом Netflix и пытается запатентовать бренд «Wednesday» в России.

Бренд «Wednesday», ставший в последнее время невероятно популярным благодаря героини Дженны Ортеги из одноименного сериала Netflix, возможно, станет собственностью предприимчивой бизнесвумен из Костромы, сообщает местный telegram-канал Mash.

Известно, что женщина занимается продажей футболок с трендовыми принтами. Заявление о регистрации собственности на бренд «Wednesday» на территории Российской Федерации уже передан в Роспатент.

По сообщению telegram-канала Mash, официального ответа пока не поступало.

Стриминговый канал Netflix объявил об окончании деятельности на территории России после начала специальной военной операции в Украине.