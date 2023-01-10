Первая роль Ларисы Гузеевой оказалась самой звездной в ее жизни

Актриса снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. Но бесприданница из «Жестокого романса» больше всего запомнилась зрителям.

Лариса Гузеева родилась в Оренбургской области, в небольшом селе Буртинское.

Она с детства мечтала вырваться в большой город и стать знаменитой. Поэтому сразу после окончания школы поехала в Ленинград и в неполные 17 лет с первого раза поступила в институт театра, музыки и кинематографии.

В 1979 году, еще когда она еще была студенткой, ей посчастливилось сняться в эпизодической роли вместе со знаменитым Владимиром Высоцким в фильме "Место встречи измениь нельзя".

А в 1984 году, благодаря рекомендации актера Сергея Шакурова, она получила главную роль в фильме "Жестокий романс" режиссера Эльдара Рязанова.

Шакуров тоже должен был сыграть в этой картине, но отказался от роли в пользу театрального спектакля.

Лариса Гузеева в жизни была полной противоположностью своей экранной героини - нежной и мягкой Ларисы Огудаловой.

На пробы к фильму актриса явилась в джинсах, с сигаретой во рту и с яркими ногтями. Но ее природная красота покорила Рязанова, и она была утверждена на главную роль.

Снявшись в этой картине, Гузеева буквально проснулась популярной. Но она не желала становиться заложницей одного образа.

И когда в следующий раз ей предложили сняться в классическом фильме "Накануне", она отказалась, отдав предпочтение фильму на современную тематику "Соперницы".

В нем она снялась в роли спортсменки с короткой стрижкой. Но зрители этого не оценили.

Сколько бы потом не снималась в кино Лариса Гузеева, зрители все равно помнят ее по роли бесприданницы в "Жестоком романсе", которая поистине стала для актрисы самой знаменательной и запоминающейся.